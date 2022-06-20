В России за сутки выявлено 2 667 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлен 2 667 новый случай COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 18 400 927 заражений коронавирусом.

Госпитализировали за сутки 626 пациентов. Это на 14,2% меньше по сравнению с 19 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В связи с выздоровлением выписали 2 723 россиян. Всего от COVID-19 вылечились уже 17 825 397 человека.

Умерли от коронавируса еще 54 человека. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 380 517 россиян.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 20 июня читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина