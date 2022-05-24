В Татарстане последний звонок прозвенел для более 53 тысяч выпускников

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в школах Татарстана прозвенел последний звонок для 53 405 выпускников. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

Отмечается, что в этом году в регионе насчитывается 37 757 выпускников 9-х классов и 15 648 — 11-х. По данным Минобрнауки Татарстана, в Казани 11-й класс оканчивают 5 797 учащихся, 9-й — 11 798 выпускников.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, общегородской выпускной вечер в столице Татарстана состоится 29 июня. Как рассказали в Управлении образования города, дата и место проведения мероприятия согласовываются.

В этом году летние каникулы у первоклассников начинаются с 25 мая. Остальные школьники, за исключением выпускников, продолжат учиться до 31 мая.

Диана Жиленкова