В России продажи мороженого выросли почти на 180%

В России с начала мая по первую неделю июня стали на 177% чаще покупать порционного мороженого, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на совместное исследование российских интернет-сервисов по доставке продуктов питания «Утконос» и «Лента Онлайн».

Чаще всего россияне предпочитают брать порционное мороженое — его доля в заказах категории составляет 81%. В перечень самых популярных позиций вошли вафельный стаканчик (20%), а также классическая «Лакомка», ягодные сорбеты и вафельные рожки с шоколадной глазурью.

Кроме того, в мае на 166% выросли продажи прохладительных напитков по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В топе оказались питьевая вода, квас, «Кока-кола» и соки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно другому исследованию, в России наиболее популярное мороженое в вафельном стаканчике подорожало за пять месяцев сразу на 20%. Производители связывают это с ростом себестоимости в условиях сложной экономической ситуации. Цены повышать больше не планируется.

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Дарья Акимова