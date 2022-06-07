В России на 20% подорожало мороженое

В России наиболее популярное мороженое в вафельном стаканчике подорожало за пять месяцев сразу на 20%. Об этом пишет «РИА Новости» аналитики сервиса облачной фискализации «АТОЛ Онлайн».

Производители связывают подорожание с ростом себестоимости в условиях сложной экономической ситуации. Цены повышать больше не планируется.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С января 2022 года средняя стоимость 100 граммов мороженого выросла на 27% и составила 61,9 рубля; в частности, вафельный стаканчик к маю подорожал на 20%, подсчитали аналитики.

Причин может быть несколько: повышение стоимости сахара, экономические условия, изменения логистических путей.

В конце мая Татарстан попал в пятерку регионов лидеров по производству маркированного мороженого и стал лидером в ПФО. На республику приходится 5,5% производимого мороженого по России. В Татарстане работают два предприятия по выпуску данной категории молочной продукции: «Челны Холод», Фабрика мороженого «Славица».



Татьяна Леухина