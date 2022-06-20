Новый процесс над зампрокурора Нурлата пройдет в Альметьевске

По данным «Реального времени», в Альметьевский горсуд поступили материалы коррупционного дела бывшего зампрокурора Нурлата Евгения Сергеева и экс-водителя той же прокуратуры Сергея Яманова. Ранее Верховный суд Татарстана отменил первый приговор этим обвиняемым.



Напомним, в декабре 2021-го Черемшанский райсуд республики наказал Сергеева 7 годами колонии общего режима, признав виновным в серии из 13 взяток и в одном покушении на взятку — за мягкую позицию гособвинения в интересах фигурантов уголовных дел и лояльность к предпринимателям, бизнес которых стал предметом прокурорских проверок. Яманов получил условный срок в 2,5 года со штрафом в 1 млн рублей за посредничество взяткам и мошенничество.

В силу тот приговор не вступил — его обжаловали и прокуроры, и адвокаты, и осужденный экс-руководитель Нурлатской прокуратуры. Напомним, на протяжении предварительного и судебного следствия он признавал факты получения денег через водителя, но уверял — получал их обманом и ничего для улучшения позиции фигурантов не делал.



По итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представления Верховный суд РТ обнаружил ряд грубых процессуальных нарушений, в том числе неоднократные расхождения оглашенной в суде версии приговора с его бумажным вариантом, даже в резолютивной части.

Так, признавая Сергеева виновным, черемшанский судья перечислил квалификацию по эпизодам, опуская в своей речи слова «статья» и «УК». В аудиопротоколе эта часть прозвучала так: «...признать виновным в совершении преступлений. предусмотренных частью 2 статьи 290-й, часть 2 290-й, частью 2 290-й...» А в печатном тексте итогового решения необходимые формальности уже были соблюдены.

Приговор отменили 20 мая, вопрос об изменении подсудности по делу Верховный суд рассмотрел в начале июня. По данным источников «Реального времени», выбирали между судами Чистополя и Альметьевска.

Нового суда отступник надзорного ведомства ожидает в СИЗО.

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Ирина Плотникова