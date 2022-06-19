Новости спорта

17:25 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В МОК завили, что время для пересмотра рекомендаций по отстранению российских спортсменов еще не пришло

16:49, 19.06.2022
В МОК завили, что время для пересмотра рекомендаций по отстранению российских спортсменов еще не пришло
Фото: wikipedia.org

Во время внеочередного конгресса Международной федерации плавания (FINA) президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что рекомендации МОК по отстранению российских спортсменов из-за ситуации на Украине пока не подлежат пересмотру. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас формируется новый мировой порядок, это видят все и обеспокоены. Однако, как отметил Бах, санкции и рекомендации МОК отражают то, что мировой спорт — об объединении и уважении правил. Он поблагодарил FINA за следование этому.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с этим.

Фото: pixabay.com

FINA в начале марта сообщила, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации исключительно в нейтральном статусе — лишь под флагом и гимном организации.

В мае Международный олимпийский комитет объявил список стран Европы, которые будут приглашены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. Россия и Белоруссия из этого перечня оказались исключены.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Дарья Акимова
Спорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также