В МОК завили, что время для пересмотра рекомендаций по отстранению российских спортсменов еще не пришло

Во время внеочередного конгресса Международной федерации плавания (FINA) президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что рекомендации МОК по отстранению российских спортсменов из-за ситуации на Украине пока не подлежат пересмотру. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас формируется новый мировой порядок, это видят все и обеспокоены. Однако, как отметил Бах, санкции и рекомендации МОК отражают то, что мировой спорт — об объединении и уважении правил. Он поблагодарил FINA за следование этому.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с этим.

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FINA в начале марта сообщила, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации исключительно в нейтральном статусе — лишь под флагом и гимном организации.

В мае Международный олимпийский комитет объявил список стран Европы, которые будут приглашены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. Россия и Белоруссия из этого перечня оказались исключены.

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Дарья Акимова