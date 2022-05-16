Россию и Белоруссию не допустили к тендеру на приобретение прав для показа Олимпиад 2026 и 2028 годов

Международный олимпийский комитет объявил список стран Европы, которые будут приглашены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. Россия и Белоруссия из этого перечня исключены.



В случае если решение не изменится, то в этих странах будет отсутствовать возможность легально посмотреть трансляции Олимпийских игр, передает РБК.

Фото: olympic.ru (архив)

После начала специальной военной операции на Украине российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в ряде спортивных мероприятий. Например, в начале мая Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России.

Кроме того, сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23. Российские спортсмены должны были выступить в группе В с командами Исландии, Израиля и Албании.

Диана Жиленкова