Минобороны России: Вооруженные силы за сутки уничтожили до 20 западных бронемашин

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за сутки ВС поразили ракетами «Калибрам» десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 бронемашин западного производства на заводе в Николаеве. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, также авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожила более 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей. Кроме этого, разбит украинский железнодорожный эшелон с живой силой и техникой. В результате уничтожено более 100 военных, 30 танков и боевых бронированных машин.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 207 самолетов, 132 вертолета, 1 249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3 683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2 043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3 715 единиц специальной военной автомобильной техники.

кадр видео Минобороны России

Сегодня в Минобороны заявили, что большие потери в ВСУ вынуждают их командование бросать в бой неподготовленный личный состав. У таких солдат нет необходимых навыков обращения с вооружением и военной техникой. Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области.

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Дарья Акимова