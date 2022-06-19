Минобороны России: большие потери ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленных людей
Большие потери в вооруженных силах Украины вынуждают их командование бросать в бой неподготовленный личный состав. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, докладывая о ходе специальной военной операции.
Он обратил внимание, что у солдат, которых командование ВСУ отправляет участвовать в боевых действиях, нет необходимых навыков обращения с вооружением и военной техникой.
— Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области, — рассказал Игорь Конашенков.
В то же время отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покидают район боевых действий, пишет ТАСС.
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