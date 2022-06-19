Главное о коронавирусе на 19 июня: в США начнут вакцинировать детей младше 5 лет, инспекция ВОЗ в Россию

Фото: Максим Платонов

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане опустился ниже 19%

За последние сутки в Татарстане выявлено 70 случаев заражения коронавирусом. Всего на 19 июня общее количество инфицированных в республике достигло 151 952. Выздоровели за весь период 147 795 человек, в том числе 95 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 47 человек.

В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к СOVID-19 упал на 3,9%, подсчитало «Реальное время». С начала июня он опустился на 8,8%. На 17 июня уровень коллективного иммунитета к СOVID-19 оценивается в 18,8%.

Прививку против коронавируса в Татарстане сделали 2 526 672 человека. Завершили курс вакцинации против COVID-19, то есть получили оба компонента вакцины, 2 456 064 жителя республики.

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане провели уже почти 6,6 миллиона исследований на COVID-19, следует из данных Управления Роспотребнадзора по РТ. В республике все задействованные в тестировании лаборатории обеспечены диагностическими тестами.

70% пациентов, перенесших коронавирус, страдают постковидом

За последние сутки в России выявили 3 081 новый случай коронавируса, выздоровели 3 279 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 398 260 человек, а выздоровевших — до 17 822 674. За сутки болезнь унесла жизни 62 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 380 463 человека.

Президент России Владимир Путин на онлайн-церемонии открытия медцентров в регионах заявил, что рекомендации по модернизации медучреждений в годы пандемии коронавируса дали хороший результат по всей стране. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил главе государства об их разговоре в начале пандемии и добавил, что «если бы тогда проспали и не выполнили те поручения, то справиться с таким большим объемом больных во время коронавируса бы просто не смогли».

Фото: kremlin.ru

Основатель и директор НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин рассказал, что 70% пациентов, перенесших коронавирус, страдают постковидным синдромом. На фоне пандемии пульмонологи во всем мире ожидают роста заболеваемости туберкулезом и раком легких.

Инспекция Всемирной организации здравоохранения в Россию в рамках процедуры признания «Спутника V» может состояться в ближайшие месяцы, сообщила специальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее словам, переговоры между Российским фондом прямых инвестиций и штаб-квартирой ВОЗ в Женеве по этому вопросу до сих пор продолжаются.

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 1 мая 2023 года особого порядка работы, позволяющего оперативно распределять тест-системы для диагностики коронавируса, а также обмениваться информацией об объемах и результатах проведенных исследований. За распределение тестов отвечает Роспотребнадзор. Подведомственный ему Федеральный центр гигиены и эпидемиологии ведет учет информации о диагностике и полученных результатах.

За последние сутки в России сделали 141 тысячу тестов на COVID-19. В общей сложности в стране проведено свыше 297 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Советник президента США по нацбезопасности заразился коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 9:20 (мск) заразились 538 698 869 человек, 6 318 095 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 230 982). На второй строчке — Индия (43 296 692), на третьей — Бразилия (31 611 769), на четвертой — Франция (30 279 240), на пятой — Великобритания (18 908 381).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 013 377). За ними следуют Бразилия (668 693), Индия (524 855), Россия (372 707, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 340).

Американские власти решили одобрить прививки от коронавируса, разработанные консорциумом Pfizer — BioNTech и компанией Moderna, для детей в возрасте до 5 лет. По словам президента США Джо Байдена, Штаты стали первым государством в мире, разрешившим такую вакцинацию. Его администрация «планировала и готовилась к этому моменту в течение нескольких месяцев», закупая дозы мРНК-вакцин для всех детей в возрасте от шести месяцев.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сдал положительный тест на коронавирус. В последнее время он не был в тесном контакте с главой государства Джо Байденом. Заболевание протекает бессимптомно. СМИ обратили внимание, что Салливан заразился за неделю до того, как должен был вместе с Байденом присутствовать на встрече лидеров «большой семерки» в Германии.

Фото: The White House

Вице-премьер по вопросам политики в области климата и министр окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Борислав Сандов сообщил, что заразился коронавирусом. Санитарные службы страны зафиксировали за последние сутки 208 новых случаев коронавируса, умерли от COVID-19 четверо. При этом все ограничения, связанные с инфекцией, в Болгарии отменены.

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Максим Кокунин