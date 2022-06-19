Главное о коронавирусе на 19 июня: в США начнут вакцинировать детей младше 5 лет, инспекция ВОЗ в Россию
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане опустился ниже 19%
За последние сутки в Татарстане выявлено 70 случаев заражения коронавирусом. Всего на 19 июня общее количество инфицированных в республике достигло 151 952. Выздоровели за весь период 147 795 человек, в том числе 95 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 47 человек.
- В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к СOVID-19 упал на 3,9%, подсчитало «Реальное время». С начала июня он опустился на 8,8%. На 17 июня уровень коллективного иммунитета к СOVID-19 оценивается в 18,8%.
- Прививку против коронавируса в Татарстане сделали 2 526 672 человека. Завершили курс вакцинации против COVID-19, то есть получили оба компонента вакцины, 2 456 064 жителя республики.
- В Татарстане провели уже почти 6,6 миллиона исследований на COVID-19, следует из данных Управления Роспотребнадзора по РТ. В республике все задействованные в тестировании лаборатории обеспечены диагностическими тестами.
70% пациентов, перенесших коронавирус, страдают постковидом
За последние сутки в России выявили 3 081 новый случай коронавируса, выздоровели 3 279 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 398 260 человек, а выздоровевших — до 17 822 674. За сутки болезнь унесла жизни 62 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 380 463 человека.
- Президент России Владимир Путин на онлайн-церемонии открытия медцентров в регионах заявил, что рекомендации по модернизации медучреждений в годы пандемии коронавируса дали хороший результат по всей стране. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил главе государства об их разговоре в начале пандемии и добавил, что «если бы тогда проспали и не выполнили те поручения, то справиться с таким большим объемом больных во время коронавируса бы просто не смогли».
- Основатель и директор НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин рассказал, что 70% пациентов, перенесших коронавирус, страдают постковидным синдромом. На фоне пандемии пульмонологи во всем мире ожидают роста заболеваемости туберкулезом и раком легких.
- Инспекция Всемирной организации здравоохранения в Россию в рамках процедуры признания «Спутника V» может состояться в ближайшие месяцы, сообщила специальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. По ее словам, переговоры между Российским фондом прямых инвестиций и штаб-квартирой ВОЗ в Женеве по этому вопросу до сих пор продолжаются.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 1 мая 2023 года особого порядка работы, позволяющего оперативно распределять тест-системы для диагностики коронавируса, а также обмениваться информацией об объемах и результатах проведенных исследований. За распределение тестов отвечает Роспотребнадзор. Подведомственный ему Федеральный центр гигиены и эпидемиологии ведет учет информации о диагностике и полученных результатах.
- За последние сутки в России сделали 141 тысячу тестов на COVID-19. В общей сложности в стране проведено свыше 297 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса.
Советник президента США по нацбезопасности заразился коронавирусом
В мире коронавирусом нового типа на 9:20 (мск) заразились 538 698 869 человек, 6 318 095 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 230 982). На второй строчке — Индия (43 296 692), на третьей — Бразилия (31 611 769), на четвертой — Франция (30 279 240), на пятой — Великобритания (18 908 381).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 013 377). За ними следуют Бразилия (668 693), Индия (524 855), Россия (372 707, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 340).
- Американские власти решили одобрить прививки от коронавируса, разработанные консорциумом Pfizer — BioNTech и компанией Moderna, для детей в возрасте до 5 лет. По словам президента США Джо Байдена, Штаты стали первым государством в мире, разрешившим такую вакцинацию. Его администрация «планировала и готовилась к этому моменту в течение нескольких месяцев», закупая дозы мРНК-вакцин для всех детей в возрасте от шести месяцев.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сдал положительный тест на коронавирус. В последнее время он не был в тесном контакте с главой государства Джо Байденом. Заболевание протекает бессимптомно. СМИ обратили внимание, что Салливан заразился за неделю до того, как должен был вместе с Байденом присутствовать на встрече лидеров «большой семерки» в Германии.
- Вице-премьер по вопросам политики в области климата и министр окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Борислав Сандов сообщил, что заразился коронавирусом. Санитарные службы страны зафиксировали за последние сутки 208 новых случаев коронавируса, умерли от COVID-19 четверо. При этом все ограничения, связанные с инфекцией, в Болгарии отменены.
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