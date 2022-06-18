Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане опустился ниже 19%

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к СOVID-19 упал на 3,9%, подсчитало «Реальное время» на основе данных портала стопкоронавирус.рф. С начала месяца он опустился на 8,8%.

На 17 июня уровень коллективного иммунитета к СOVID-19 оценивается в 18,8%. Неделю назад он составлял 22,7%.

В Татарстане прививку против коронавируса с начала массовой вакцинации — 18 января 2021 года — сделали 2 526 672 человека. Из них 2 456 064 жителя республики получили оба компонента вакцины против COVID-19.

Напомним, в Татарстане еще 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса отдельных категорий граждан. Требование действовало с октября 2021 года. Из постановления главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной следовало, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации, по состоянию на 10 марта 2022 года превысил 80%.

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Татьяна Демина