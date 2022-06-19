В Минздраве подготовят предложения по изменению структуры оплаты труда медиков

Минздрав России подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медиков в рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

— Будем обсуждать их с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом, — приводит «РИА Новости» его слова.

Мурашко подчеркнул, что указ президента об уровне оплаты труда медицинских работников выполняется, однако структура оплаты труда врачей, работающих на ряде направлений оказания медицинской помощи, требует дополнительного внимания.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня президент России Владимир Путин призвал продумать, каким образом можно модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. Заявление прозвучало во время церемонии открытия по видеосвязи медцентров в регионах страны.

Осенью прошлого года сообщалось, что в правительстве России подготовили параметры новой системы оплаты труда врачей. Согласно ей, зарплата медиков будет состоять из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона.

Планировалось, что благодаря новой системе доля оклада в зарплате у медработников вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%.



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Татьяна Леухина