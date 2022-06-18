Путин призвал модернизировать систему оплаты труда медработников

Необходимо продумать, каким образом можно модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия по видеосвязи медцентров в регионах страны.

— Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой, — прим.ред.) уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Осенью прошлого года СМИ сообщали, что в правительстве России подготовили параметры новой системы оплаты труда врачей. Зарплата медиков будет состоять из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Ожидается, что благодаря новой системе доля оклада в зарплате у медработников вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%.



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Татьяна Леухина