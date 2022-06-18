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Путин призвал модернизировать систему оплаты труда медработников

18:48, 18.06.2022
Путин призвал модернизировать систему оплаты труда медработников
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Необходимо продумать, каким образом можно модернизировать систему оплаты труда медицинских работников. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия по видеосвязи медцентров в регионах страны.

— Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой, — прим.ред.) уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Осенью прошлого года СМИ сообщали, что в правительстве России подготовили параметры новой системы оплаты труда врачей. Зарплата медиков будет состоять из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Ожидается, что благодаря новой системе доля оклада в зарплате у медработников вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%.

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Татьяна Леухина
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