Путин заявил, что расходы на здравоохранение в ближайшие годы будут расти

Объем средств, направляемых на развитие медицины в России, будет увеличиваться и в дальнейшем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Развитие системы здравоохранения — одно из ключевых, фундаментальных направлений деятельности для российских властей, причем на всех уровнях — от муниципалитетов до федерации.

Фото: kremlin.ru

Глава государства подчеркнул, что в сфере здравоохранения важны как квалифицированные кадры, так и современные технологи, пишет ТАСС.

На прошлой неделе Путин заявлял, что через десять лет качество жизни в стране будет значительно лучше. Успеха в можно достичь, если Россия будет приобретать новые компетенции в различных областях, в том числе в медицине, фармацевтике и квантовых технологиях.



Татьяна Леухина