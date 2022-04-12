Эксперт Минздрава: в России нет дефицита препаратов для пациентов с онкологией

В России на сегодняшний день дефицита лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями нет. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн.

Он отметил, что подавляющее большинство иностранных производителей заявили о намерении продолжить поставки. В России имеется достаточный запас лекарственных противоопухолевых препаратов, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, в России ведутся работы по производству отечественных лекарственных препаратов, применяемых в области онкологии.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране запасы лекарств для льготных категорий граждан сформировали более чем на 8—12 месяцев. На складах и в медицинских организациях находится достаточное количество лекарств.

В Росздравнадзоре отметили, что зарубежные производители медицинских изделий подтвердили готовность к продолжению работы в России.



Татьяна Леухина