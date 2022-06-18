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Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе и порывистом ветре днем и вечером в воскресенье

15:35, 18.06.2022 1
Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе и порывистом ветре днем и вечером в воскресенье
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в воскресенье, 19 июня, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем и вечером 19 июня на территории Татарстана местами прогнозируются сильный дождь, гроза и кратковременные усиления ветра 15-18 м/с, локально до 22 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно прогнозу, днем воздух прогреется до +21..+26 градусов.

Следующая неделя в Татарстане тоже ожидается теплой с температурой до +26, однако местами будут идти дожди и грозы. Метеорологи не прогнозируют в республике аномальной летней жары. Температура воздуха в июле будет ниже климатической нормы.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:40
    Сегодня тоже гроза была
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