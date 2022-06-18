Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе и порывистом ветре днем и вечером в воскресенье
В Татарстане в воскресенье, 19 июня, ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Днем и вечером 19 июня на территории Татарстана местами прогнозируются сильный дождь, гроза и кратковременные усиления ветра 15-18 м/с, локально до 22 м/с.
Согласно прогнозу, днем воздух прогреется до +21..+26 градусов.
Следующая неделя в Татарстане тоже ожидается теплой с температурой до +26, однако местами будут идти дожди и грозы. Метеорологи не прогнозируют в республике аномальной летней жары. Температура воздуха в июле будет ниже климатической нормы.
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