Новак рассказал, что Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в отелях страны

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Турция договорились о начале приема карт российской платежной системы «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер рассказал, что обсуждалась возможность проведения платежей в российских рублях или турецких лирах, работа карты «Мир» в отелях Турции. Страны договорились о том, что банки будут принимать карты и создадут условия для наличия необходимых терминалов в отелях.

Также обе страны подписали документ об увеличении числа рейсов как со стороны России, так и Турции. Решение принято для сохранения туристического потока.

Кроме того, по словам Новака, в этом году Россия ожидает увеличения торгового оборота с Турцией. В 2021 году он составил $33 млрд.

Фото: mironline.ru

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев заявил, что по состоянию на начало марта 2022 года выпущено около 116 млн карт «Мир». Их можно использовать в десяти странах: производить покупки в торговых сетях, через POS-терминалы, также по ним доступно и снятие наличных денежных средств в банкоматах.

Дарья Акимова