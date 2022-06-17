Бахрейн планирует внедрить российскую платежную систему «Мир»

Посол Бахрейна в России Ахмед Абдулрахман Аль-Саати заявил, что королевство планирует внедрить российскую платежную систему «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, внедрение позволит российским туристам комфортно и безопасно отдыхать в королевстве. Об этом посол рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума, где проходила его рабочая встреча с главой Башкортостана Радием Хабировым.

Помимо этого, Аль Саати высоко оценил работу делегации республики на ПМЭФ и обозначил ряд направлений для планирования новых проектов в торгово-экономической сфере и туризме. Хабиров, в свою очередь, отметил заинтересованность в экономическом, культурном и туристическом сотрудничестве с Бахрейном.

Фото: glavarb.ru

18 мая вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Турция договорились о начале приема карт российской платежной системы «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Кроме того, «Мир» соединят с иранской платежной системой «Шетаб».

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Дарья Акимова