В российских отелях в следующем году начнет действовать стандарт «все включено»

В России стандарты на услуги в отелях «все включено» и «ультра все включено» утвердят до конца текущего года и начнут действовать в российских гостиницах в 2023 году. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ведомство прописало критерии соответствия отелей разных категорий звездности стандартам «все включено» и «ультра все включено». Среди них — наличие на территории отеля несколько ресторанов, включая один круглосуточный, детской анимации, отдельных детских комнат, теплых бассейнов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гостиницы, которые хотят работать по системе «все включено» или «ультра все включено», должны будут соответствовать этому стандарту, пишет ТАСС.

В мае вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко сообщал, что российские власти дополнительно выделили на первоочередную поддержку туриндустрии и граждан более 20 млрд рублей.

Ранее в России обнулили ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц и других средств размещения. В комплексе с мерами национального проекта по туризму это позволит повысить конкурентоспособность туротрасли и привлечь в нее новых инвесторов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Леухина