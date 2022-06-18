В российских отелях в следующем году начнет действовать стандарт «все включено»
В России стандарты на услуги в отелях «все включено» и «ультра все включено» утвердят до конца текущего года и начнут действовать в российских гостиницах в 2023 году. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Ведомство прописало критерии соответствия отелей разных категорий звездности стандартам «все включено» и «ультра все включено». Среди них — наличие на территории отеля несколько ресторанов, включая один круглосуточный, детской анимации, отдельных детских комнат, теплых бассейнов.
Гостиницы, которые хотят работать по системе «все включено» или «ультра все включено», должны будут соответствовать этому стандарту, пишет ТАСС.
В мае вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко сообщал, что российские власти дополнительно выделили на первоочередную поддержку туриндустрии и граждан более 20 млрд рублей.
Ранее в России обнулили ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц и других средств размещения. В комплексе с мерами национального проекта по туризму это позволит повысить конкурентоспособность туротрасли и привлечь в нее новых инвесторов. Подробнее — в материале «Реального времени».
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