«Татспиртпром» закупит деревянные поддоны на 41 миллион рублей

Акционерное общество «Татспиртпром» объявило тендер на поставку 100 тысяч деревянных поддонов за 41 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Товар необходимо поставить на пивоваренный завод «Белый Кремль», расположенный в Чистополе по улице Промышленная, д.16. Отмечается, что транспортные расходы должны быть покрыты за счет поставщика. Срок поставки товара составляет период с момента заключения контракта и до 30 декабря 2022 года.

Поставка должна производиться в несколько этапов:

20 тысяч штук со дня заключения договора до 30 июля.

20 тысяч штук с 1 августа по 31 августа.

20 тысяч штук с 1 сентября по 30 сентября.

15 тысяч штук с 1 октября по 31 октября.

15 тысяч штук с 1 ноября по 31 ноября.

10 тысяч штук с 1 декабря по 30 декабря.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 4 июля, итоги подведут 5 июля.

Фото: Максим Платонов

6 мая стало известно, что чистая прибыль АО «Татспиртпром» по итогам 2021 года превысила 1,3 млрд рублей. По сравнению с 2020-м она выросла на 31%.

Выручка компании за 2021 год оценивается в 13,9 млрд рублей. Это на 14% больше, чем за 2020 год. В прошлом году «Татспиртпром» перечислил 29,5 млрд рублей налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это на 3 млрд рублей больше, чем в 2020 году.

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Максим Кокунин