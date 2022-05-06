Чистая прибыль «Татспиртпрома» по итогам 2021 года составила более 1,3 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Чистая прибыль АО «Татспиртпром» по итогам 2021 года превысила 1,3 млрд рублей. По сравнению с 2020-м она выросла на 31%.

Выручка «Татспиртпрома» за 2021 год оценивается в 13,9 млрд рублей. Это на 14% больше, чем за 2020 год.

В прошлом году «Татспиртпром» перечислил 29,5 млрд рублей налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Это на 3 млрд рублей больше, чем в 2020 году.

За 2021 год объемы реализации алкогольной продукции «Татспиртпромом» превысили 9,5 млн дал. Это на 4% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе компании. Объемы реализации пива «Татспиртпром» превысили 12,7 млн дал, что на 5% больше, чем в 2020 году.



Напомним, «Татспиртпрому» продлили действие лицензий до 2026 года.

Татьяна Демина