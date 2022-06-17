Фигуристка Евгения Тарасова вышла замуж за Федора Климова

Уроженка Казани, российская фигуристка и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Тарасова вышла замуж за победителя Олимпиады-2014 в Сочи по фигурному катанию Федора Климова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Свадебная церемония прошла сегодня в Москве. Информация об этом появилась и в социальных сетях спортсменки.

Тарасова выступает в паре с фигуристом Владимиром Морозовым. Она также является трехкратным призером чемпионатов мира и двукратной чемпионкой Европы. Климов был победителем Олимпийских игр в Сочи в командном турнире, выступая в паре с Ксенией Столбовой. В 2018 году он закончил свою спортивную карьеру и теперь работает тренером.

На днях Тарасова и ее напарник Владимир Морозов попали в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2022/23. Туда также включена и другая уроженка Казани, олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Дарья Акимова