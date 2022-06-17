«Рубин» сыграет против «Родины» в первом туре нового сезона ФНЛ
Стало известно, с кем сыграет «Рубин» в пяти турах нового сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
В первом туре соперником казанцев станет «Родина» из Москвы. Во втором туре «Рубин» сыграет с красноярским «Енисеем», в третьем — с «Уфой». В четвертом им предстоит выйти на поле с нижнекамским «Нефтехимиком», а в пятом — с краснодарской «Кубанью».
Уточняется, что полный календарь на новый сезон станет известен чуть позже.
16 июня стало известно расписание товарищеских матчей «Рубина» на тренировочные сборы. Казанскому клубу предстоят пять встреч. Первая пройдет 20 июня с футбольным клубом из Тольятти «Акрон».
Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым