«Рубин» сыграет против «Родины» в первом туре нового сезона ФНЛ

Стало известно, с кем сыграет «Рубин» в пяти турах нового сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В первом туре соперником казанцев станет «Родина» из Москвы. Во втором туре «Рубин» сыграет с красноярским «Енисеем», в третьем — с «Уфой». В четвертом им предстоит выйти на поле с нижнекамским «Нефтехимиком», а в пятом — с краснодарской «Кубанью».

Уточняется, что полный календарь на новый сезон станет известен чуть позже.

Фото: rubin-kazan.ru

16 июня стало известно расписание товарищеских матчей «Рубина» на тренировочные сборы. Казанскому клубу предстоят пять встреч. Первая пройдет 20 июня с футбольным клубом из Тольятти «Акрон».

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Дарья Акимова