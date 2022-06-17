В Татарстане в начале июня подешевели огурцы, помидоры, бананы и сахар

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 3 по 10 июня подешевели свежие огурцы и помидоры, бананы, сахар-песок и некоторые другие основные продовольственные товары. Также снизились средние цены на куриные яйца, свежую капусту и столовую свеклу.

Больше всего цены за неделю снизились на свежие огурцы — на 9,94%, с 85,34 до 76,86 рубля за один килограмм. Помидоры подешевели на 9,62%, с 143,48 до 130,05 руб./кг, следует из данных Татарстанстата.

Остальные продукты питания в Татарстане с 3 по 10 июня дешевели следующим образом:

Бананы — на 5,33%, до 107,89 руб./кг.

Сахар-песок — на 3,45%, до 79,77 руб./кг.

Морковь — на 3,07%, до 62,53 руб./кг.

Свежая белокочанная капуста — на 2,79%, до 61,25 руб./кг.

Свекла столовая — на 2,04%, до 68,47 руб./кг.

Куриные яйца (упаковка из 10 штук) — на 1,28%, до 98,72 рубля.

Меньше чем на 1% за неделю снизились цены на вермишель, гречку, черный байховый чай, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания, подсолнечное масло, мороженую неразделанную рыбу, вареную и полукопченую колбасу, курятину и свинину.

Фото: Олег Тихонов (архив)

С 3 по 10 июня в Татарстане выросли цены на сметану, яблоки, лук, маргарин, баранину и некоторые другие основные продовольственные товары. Больше всего в начале лета в республике подорожал картофель — на 2,42%, с 67,5 до 69,03 рубля за один килограмм.

Напомним, в Татарстане с 27 мая по 3 июня снизились цены на овощи. Больше всего в конце мая — начале лета подешевели свежие огурцы — на 18,53%, с 104,85 до 85,34 рубля за один килограмм.



Татьяна Демина