В Татарстане в начале июня снизились цены на овощи и яйца

В Татарстане с 27 мая по 3 июня снизились цены на овощи — морковь, свежие огурцы и помидоры. Также подешевели некоторые другие основные продовольственные товары.

Больше всего средние цены в конце мая — начале лета снизились на свежие огурцы — на 18,53%, с 104,85 до 85,34 рубля за один килограмм. Помидоры подешевели за этот же период на 11,76%, с 162,47 до 143,48 руб./кг.

Меньше чем на 1% снизились цены на сахар-песок. Минимально подешевели вермишель, пшено, печенье, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сыры сычужные твердые и мягкие, свинина, сосиски и сардельки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, с 27 мая по 3 июня в Татарстане снизились цены на следующие товары:

Куриные яйца (упаковка из 10 штук) — на 3,06%, с 67,98 до 65,87 рубля.

морковь — на 2,59%, с 66,25 до 64,51 руб./кг.

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,54%, с 73,64 до 72,48 руб./кг.

полукопченая колбаса — на 1,38%, с 483,72 до 476,78 руб./кг.

лук — на 1,31%, с 53,44 до 52,74 руб./кг.

гречка — на 1,12%, с 120,88 до 119,56 руб./кг.

овощные консервы для детского питания — на 1,12%, с 648,32 до 641,09 руб./кг.

По данным Татарстанстата, в республике с 27 мая по 3 июня подорожали картофель, маргарин и бананы. Рост цен зафиксирован и на некоторые другие основные продовольственные товары — на 20 позиций из 44.



Татьяна Демина