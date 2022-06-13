В России потребуется от трех до пяти лет для запуска массового производства самолетов

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в России для запуска массового серийного производства самолетов различных классов понадобится от трех до пяти лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, перед тем, как Россия перейдет к массовому серийному производству, в стране будут эксплуатироваться модели Boeing и Airbus. Борисов отметил, что правительство надеется, что с 2023 года начнется производство самолетов Sukhoi Superjet New из полностью отечественных компонентов, включая двигатель ПД-8; а с 2024 года — МС-21, в объеме около 20 единиц.

Вице-премьер добавил, что что региональные самолеты Ил-114, «Байкал», Ил-410, Ил-610 позволят обеспечить новую логистику перевозок в стране.

Фото: Максим Платонов (архив)

На днях в СМИ появилась информация, что «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 300 самолетов. Речь идет о воздушных судах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214. При этом большая часть заказа придется на SSJ100 и МС-21, а меньшая — на 214.



Дарья Акимова