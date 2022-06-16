В Минпромторге заявили, что авиакомпаниям до 2030 года планируется поставить более 1 тысячи самолетов

Российским авиакомпаниям планируется поставить свыше 1 тысячи самолетов для нужд гражданской авиации до 2030 года. Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По его словам, планируется произвести 142 самолета SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214, а также 12 самолетов Ил-96-300.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, до 2030 года планируется также поставить более 760 вертолетов — свыше 200 вертолетов «Ансат» и более 270 самолетов вертолетов Ми-8, пишет ТАСС.

В марте вице-премьер России Юрий Борисов рассказывал, что власти страны обсуждают возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. Эти самолеты могут использовать «Аэрофлот», Red Wings и другие авиакомпании.



Ранее генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что до 2025 года планируется запустить более 110 самолетов различных типов, а к 2030 году — больше 500 с использованием высоких технологий в России. Такие самолеты, как МС-21, Ту-214 и Ил-114, уже значительно готовы.



Татьяна Леухина