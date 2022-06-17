Обвинение по делу об эксплуатации рабов-попрошаек в Казани переведут на молдавский

В ближайшее время Следком возобновит предварительное следствие по делу граждан Молдовы, обвиняемых в торговле людьми и использовании рабского труда инвалидов. Как передает журналист «Реального времени», сегодня Верховный суд РТ признал законным соответствующее решение Советского райсуда Казани от 20 апреля сего года.



Свое решение райсуд мотивировал необходимостью перевода обвинительного заключения на родной язык обвиняемых — молдавский, согласившись с защитой, что иначе право иностранцев будет нарушено.

С возвратом не согласилась сторона обвинения и все четверо потерпевших инвалидов-колясочников. Правда, в заседании апелляционной инстанции они участия не принимали. Зато был следователь 1-го отдела Следкома по РТ Александр Альдиванов. На заседании он сообщал, что на протяжении всего следствия Владимир Ибриан, его сестра Виолета Лепэдату и Мария Зореа спокойно давали показания и общались на русском языке, с ходатайством о переводчике ни разу не обращались.

Представитель прокуратуры РТ Лилия Цеханович просила Верховный суд республики отменить решение первой инстанции и вернуть дело на рассмотрение в райсуд. Но перед этим продлить на три месяца срок содержания обвиняемых под стражей.

Сами фигуранты по видео-конференц-связи из двух СИЗО Казани объясняли — на бытовом уровне русским владеют, поэтому раньше проблем и не возникало. Однако юридические термины и формулировки обвинительного заключения на чужом языке так и не поняли. Адвокаты подсудимых настаивали на законности постановления о возврате и возражали против продления ареста. Ссылались, якобы в деле есть доказательства, что потерпевшие «рабы» свободно пользовались мобильной связью, самостоятельно выезжали к «месту работы» — попрошайничества — на такси и таким же образом возвращались обратно, ведь обвиняемые заботились о них — арендовали жилье и обеспечивали одеждой и питанием...

По существу обвинения Верховный суд РТ дело и доводы защиты не рассматривал. Представление прокурора и жалобы потерпевших отклонил, при этом на три месяца — до 30 сентября, продлил срок ареста фигурантов. В перерыве обвиняемые передали привет своему следователю и в шутку попросили прислать им передачу в СИЗО.

По версии СК и прокуратуры, на счету обвиняемых девять преступлений против четырех безногих из Казани, Уфы, Самары и Владивостока. В 2018—2021 годах участники орггруппы занимались вербовкой, перевозкой, передачей и укрывательством граждан с ограниченными физическими возможностями в целях их последующей эксплуатации в качестве просителей милостыни, считают силовики. Далее, согласно обвинению, инвалидов-колясочников отправляли попрошайничать на улицах и в общественных местах, «заработок» забирали члены группы, распоряжаясь людьми как своей собственностью.

После задержания молдаван в прошлом году попрошайки на время исчезли с казанских улиц, однако недавно появились вновь.

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Ирина Плотникова