Требуется перевод на молдавский: в Казани суд вернул дело «рабовладельцев-эксплуататоров» прокурору

Неожиданный поворот в уголовном деле граждан Молдовы, обвиняемых в торговле людьми и использовании рабского труда инвалидов. Только что Советский райсуд Казани постановил — вернуть материалы дела в 13 томах утверждавшему обвинение первому заместителю прокурора Татарстана Алексею Заике, сообщает из суда журналист «Реального времени».



Свое решение председательствующая по делу судья Юлия Конышева мотивировала необходимостью перевода на родной для подсудимых молдавский язык текста обвинительного заключения. Она отметила, что органами предварительного следствия это сделано не было и допущенное нарушение исключает возможность постановления приговору.

Напомним, ходатайство о возврате дела прокурору сегодня заявляли адвокаты обвиняемых Виолеты Лепадату, Мария Зореа и Владимира Ибриана. Правда, довод о переводе на молдавский они указывали лишь одним из оснований для такого решения.

Гособвинитель Светлана Белова категорически возражала против возврата, указывая на несогласие с указанными защитой процессуальными нарушениями и на тот факт, что за год с лишним предварительного следствия никто из фигурантов ни разу не просил о предоставлении переводчика.

Сами подсудимые сегодня, отвечая на вопросы представителя прокуратуры и судьи, сообщили — русским владеют на бытовом уровне, могут читать и писать, но с ошибками.

По данным «Реального времени», сторона обвинения намерена обжаловать сегодняшнее постановление суда.

По версии СК и прокуратуры, на счету обвиняемых девять преступлений против четырех безногих из Казани, Уфы, Самары и Владивостока. В 2018—2021 годах участники орггруппы занимались вербовкой, перевозкой, передачей и укрывательством граждан с ограниченными физическими возможностями в целях их последующей эксплуатации в качестве просителей милостыни, считают силовики. Далее, согласно обвинению, инвалидов-колясочников отправляли попрошайничать на улицах и в общественных местах, «заработок» забирали члены группы, распоряжаясь людьми как своей собственностью.

