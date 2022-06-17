Леонид Слуцкий: «Конечно, нам по силам выходить в Премьер-лигу за один год»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на первой открытой для СМИ тренировке после вылета в ФНЛ заявил, что его команда с нынешним составом способна и должна выходить за год в Премьер-лигу.

— Конечно. Конечно, готовы, — сказал Слуцкий.

На вопрос о том, отошел ли он психологически от вылета, специалист ответил, что времени на восстановление не понадобилось.

— Деваться некуда, нужно готовиться. Я думаю, что мы одни из первых, кто быстро сформировал состав. И определились с теми игроками, кто останется и кто уедет. Какие-то доезды игроков будут. Фамейе по визовым причинам появился чуть позже, Муллин появился чуть позже, Йевтич полтора месяца из-за травмы голеностопа не играл в АЕКе. Но в целом глобально мы сработали достаточно быстро, — приводит слова Слуцкого корреспондент «Реального времени».

Также специалист заявил, что «Рубин» по-прежнему позиционирует себя как клуб РПЛ и не собирается уменьшать к себе требования ни в одном из аспектов.

— «Рубин» — большая команда, которая в позапрошлом сезоне попала в еврокубки, и я уверен, что и в прошлом мы бы боролись за первую пятерку, потому что на зимних сборах мы проделали очень качественную работу. Основная задача всех нас — это ничуть не понизить планку ни в плане медицины, ни в плане питания, ни в плане качеств полей, ни в плане физиотерапевтов. Потому что мы себя продолжаем считать и позиционируем как команду Премьер-лиги, — сказал главный тренер «Рубина».

На вопрос о том, стоит ли на время выступления в ФНЛ переезжать из большой «Ак Барс Арены» на Центральный стадион или стадион «Рубин», он заявил, что глупо, имея такой стадион, не выступать на нем. Поскольку это лучшая арена в республике и одна из лучших в стране.

Эрик Добролюбов