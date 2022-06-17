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Леонид Слуцкий: «Конечно, нам по силам выходить в Премьер-лигу за один год»

13:44, 17.06.2022 4
Леонид Слуцкий: «Конечно, нам по силам выходить в Премьер-лигу за один год»
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на первой открытой для СМИ тренировке после вылета в ФНЛ заявил, что его команда с нынешним составом способна и должна выходить за год в Премьер-лигу.

— Конечно. Конечно, готовы, — сказал Слуцкий.

На вопрос о том, отошел ли он психологически от вылета, специалист ответил, что времени на восстановление не понадобилось.

— Деваться некуда, нужно готовиться. Я думаю, что мы одни из первых, кто быстро сформировал состав. И определились с теми игроками, кто останется и кто уедет. Какие-то доезды игроков будут. Фамейе по визовым причинам появился чуть позже, Муллин появился чуть позже, Йевтич полтора месяца из-за травмы голеностопа не играл в АЕКе. Но в целом глобально мы сработали достаточно быстро, — приводит слова Слуцкого корреспондент «Реального времени».

Также специалист заявил, что «Рубин» по-прежнему позиционирует себя как клуб РПЛ и не собирается уменьшать к себе требования ни в одном из аспектов.

— «Рубин» — большая команда, которая в позапрошлом сезоне попала в еврокубки, и я уверен, что и в прошлом мы бы боролись за первую пятерку, потому что на зимних сборах мы проделали очень качественную работу. Основная задача всех нас — это ничуть не понизить планку ни в плане медицины, ни в плане питания, ни в плане качеств полей, ни в плане физиотерапевтов. Потому что мы себя продолжаем считать и позиционируем как команду Премьер-лиги, — сказал главный тренер «Рубина».

На вопрос о том, стоит ли на время выступления в ФНЛ переезжать из большой «Ак Барс Арены» на Центральный стадион или стадион «Рубин», он заявил, что глупо, имея такой стадион, не выступать на нем. Поскольку это лучшая арена в республике и одна из лучших в стране.

Эрик Добролюбов
СпортФутболОбщество Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14:02
    Упавший с дерева, с серьезной черепно-мозговой травмой Физруцкий в своем стиле, горбатого только могила исправит: "Мы проделали очень качественную работу... Мы доминировали.... в каждом матче РПЛ!" И проведя качественную работу, додоминировавшись до прямого вылета ФНЛ и точка, финита ля комедия.
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  • Анонимно 14:11
    Спасибо, что поправили
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  • Анонимно 14:25
    Едущий с ярмарки уже лет 6-7 хромой мерин в яблоках, серьезно болен, не зря ведь он каждый год в межсезонье лечится в подмосковной клинике от своих острых психозов и фобий. Так же перед увольнением, закиданный теннисными мячами участник ЛГБТ-недели в "Халл Сити" в 2017 году упорно бубнил журналистам на пресс-конференциях в неадекватном состоянии: "Я ВСЕГДА ДОБИВАЛСЯ УСПЕХА", так и сечас голландский Ипполит, по которому в "Витессе" фигурально прошелся негр Базур, так же бубнит: "Нет ведь начальник же, старшой сказал, что мы "хорошо" играли!"
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  • Анонимно 14:59
    Широко шагаешь, Лелик, штаны порвешь, Кутозов-Голенищев )))
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