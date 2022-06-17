Призовой фонд чемпионата России по триатлону в Казани составляет 320 тысяч рублей

Фото: Олег Тихонов

Призовой фонд чемпионата России по триатлону, который проходит в Казани 17 и 18 июня, составляет 320 тысяч рублей. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказала первый вице-президент Федерации триатлона России Олеся Заволокина.

По ее словам, фонд поровну делится на мужчин и женщин. За первое место спортсмен получит 80 тысяч, за второе — 50 тысяч, за третье — 30 тысяч рублей. Это, добавила Заволокина, первые соревнования по триатлону, на которых предусмотрено денежное вознаграждение за высокие результаты.

Заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев отметил, что в этом году Казань впервые принимает у себя чемпионат по триатлону на средней дистанции.

Фото: Олег Тихонов

— Чемпионат России [по триатлону] входит в серию стартов под эгидой Федерации триатлона «Суперсерия», — дополнила его слова Заволокина.

Турнир пройдет на дистанциях в 113 км (1,93 км — плавание, 90 км — велогонка, 21,1 км — бег) и Olympic (1,5 км — плавание, 40 км — велогонка, 10 км — бег). В качестве места проведения выбрали набережную Казанки. Спортсмены проедут на велосипедах по Кремлевской дамбе и мосту «Миллениум». Водная часть соревнований будет проходить на реке Казанке от Кремлевской набережной. Пеший забег пройдет по ней же от Кремлевской дамбы до «Миллениума».



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Артем Гафаров