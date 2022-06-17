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В Казани проводят проверку по факту смерти арестованного в спецприемнике

10:33, 17.06.2022
В Казани проводят проверку по факту смерти арестованного в спецприемнике
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани проводится служебная проверка по факту обнаружения тела арестованного в спецприемнике. Об этом «Реальному времени» сообщили в УМВД по городу.

Инцидент произошел 15 июня. Тело обнаружили во дворе спецприемника. Мужчину арестовали за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас по данному факту в МВД по Татарстану проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

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