СМИ: россиянам могут предоставить возможность открывать посылку интернет-магазина до оплаты

У получателя посылки интернет-магазина появится возможность вскрыть ее до оплаты товара. Такие изменения в правила оказания услуг подготовили «Почта России» и Минцифры.

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» в своем письме, адресованном главе Минцифры России Максуту Шадаеву, рассказали о большом количестве жалоб на действия мошеннических интернет-магазинов, использовавших в своей схеме почтовую доставку с наложенным платежом. Человек получает не заказанный товар, а мусор или предметы худшего качества, и при этом не может отказаться от оплаты посылки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минцифры рассказали, что право вскрыть посылку до оплаты будет распространяться не только на самого адресата, но и на его уполномоченного представителя. В «Почте России» отметили, что в случае обнаружения клиентом в посылке мусора, ветоши или другого товара оплата требоваться не будет, а сама посылка отправится обратно, пишут «Известия».



Летом прошлого года «Почта России» получила разрешение на дистанционную продажу лекарств. Доставлять на дом будут только безрецептурные препараты.



Татьяна Леухина