«Почта России» получила разрешение на дистанционную продажу лекарств

«Почта России» получила разрешение на дистанционную продажу лекарств. Об этом сообщается на сайте компании.

Разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами выдал Росздравнадзор. Доставлять лекарства почта сможет в более чем 11 200 населенных пунктов России.

«Теперь почта сможет не только продавать лекарственные препараты на сайте market.pochta.ru, но и доставлять лекарства курьерами с оплатой при получении и предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам», — говорится на сайте.

Доставлять на дом будут только безрецептурные препараты. Для доставки термолабильных лекарств у курьеров будут термоконтейнеры с хладоэлементами и логерами, чтобы соблюсти условия хранения.

На прошлой неделе статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что «Почта России» будет доставлять российское вино в рамках его дистанционной продажи. Компания рассматривает для себя реализацию вина данным способом. При этом речь не идет о полноценном запуске онлайн-торговли.





Ольга Плешкова