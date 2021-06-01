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«Почта России» получила разрешение на дистанционную продажу лекарств

11:14, 01.06.2021
«Почта России» получила разрешение на дистанционную продажу лекарств
Фото: realnoevremya.ru

«Почта России» получила разрешение на дистанционную продажу лекарств. Об этом сообщается на сайте компании.

Разрешение на дистанционную розничную торговлю лекарствами выдал Росздравнадзор. Доставлять лекарства почта сможет в более чем 11 200 населенных пунктов России.

«Теперь почта сможет не только продавать лекарственные препараты на сайте market.pochta.ru, но и доставлять лекарства курьерами с оплатой при получении и предоставлять услуги по доставке лекарств фармацевтическим маркетплейсам и интернет-аптекам», — говорится на сайте.

Доставлять на дом будут только безрецептурные препараты. Для доставки термолабильных лекарств у курьеров будут термоконтейнеры с хладоэлементами и логерами, чтобы соблюсти условия хранения.

На прошлой неделе статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что «Почта России» будет доставлять российское вино в рамках его дистанционной продажи. Компания рассматривает для себя реализацию вина данным способом. При этом речь не идет о полноценном запуске онлайн-торговли.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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