Попова заявила, что сейчас нет необходимости в иммунизации населения от оспы

Необходимости в иммунизации населения против оспы на сегодня нет. Вирус оспы обезьян не обладает пандемическим потенциалом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вакцина против оспы есть, она доступна. Кроме того, на регистрации находится еще одна, новая.

Попова отметила, что вирус оспы обезьян давно известен и хорошо изучен. Все ученые единогласны в том, что у него нет пандемического потенциала, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что в России нужна вакцина против оспы обезьян, так как число выявленных случаев заражения в мире растет.



Первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков подчеркивал, что в России достаточно запасов лекарств и вакцин, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы.



Татьяна Леухина