Россия обеспечена запасами лекарств и вакцин на случай вспышки оспы

Первый замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков заявил, что в России достаточно запасов лекарств и вакцин, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в мае была проведена сверка запасов. Все имеется в наличии — это базовые антибиотики, средства индивидуальной защиты и вакцины.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На днях Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике оспы обезьян. В ведомстве отметили, что в первую очередь они созданы для его территориальных органов и медицинских организаций.



Сегодня стало известно, что в России вводят дополнительные меры из-за риска завоза чумы. Главам регионов рекомендовано обеспечить готовность органов исполнительной власти и медучреждений к мероприятиям, направленным на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемиологических рисков активности природных очагов, расположенных на территории России.

Дарья Акимова