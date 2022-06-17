Исследование: три четверти жителей Казани хотят жить в «умном доме»

75% жителей Казани хотели бы поставить систему «умный дом» у себя в квартирах или на дачах. Таковы данные исследования, проведенного сервисом «Авито Услуги».

«Умный дом» представляет собой автоматизированную систему, контролирующую различные процессы в помещении, с возможностью дистанционного управления. В функции могут входить, например, управление климатом, освещением, бытовыми приборами и водоснабжением.

Так, 52% казанцев назвали наиболее полезными в быту охранные системы, 46% — аварийные системы, такие как датчики протечек или задымления. 38% отметили пользу умных лампочек и розеток, 33% — систем климат-контроля, 30% — управления водоснабжением и бытовой техникой. При этом у 58% жителей города нет «умного дома» в своем жилье. Однако 75% готовы доплатить за аренду или покупку жилплощади, если она будет оснащена такой системой.

Фото: wikipedia.org

Согласно другому исследованию, по итогам первого квартала текущего года в Казани было продано на 20% больше смартфонов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Средняя стоимость купленного смартфона в городе составила 24 030 рублей. Одними из самых популярных марок оказались Apple, Samsung и Xiaomi.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Дарья Акимова