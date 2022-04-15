В Казани за первый квартал года продали смартфонов на 20% больше, чем год назад

По итогам первого квартала текущего года в Казани было продано на 20% больше смартфонов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщают специалисты портала «Авито».

В сравнении с четвертым кварталом прошлого года количество проданных телефонов в столице Татарстана увеличилось на 8%. Средняя стоимость купленного смартфона в городе составила 24 030 рублей. Наибольшие средние чеки зафиксировали в Сочи (29 440 рублей), Москве, Ставрополе и Краснодаре (27 тысяч рублей).

Одними из самых популярных марок оказались Apple, Samsung и Xiaomi. В Казани iPhone покупали на 7% чаще за квартал и на 31% за год. Продажи устройств Samsung выросли на 11% по сравнению с предыдущим кварталом, однако остались на том же уровне по сравнению с первым кварталом 2021 года. Xiaomi приобретали на 3% и на 25% активнее, чем в четвертом и первом квартале 2021 года соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому исследованию, в марте казанцы отдавали технику в ремонт на 40% чаще, чем в прошлом году. По сравнению с февралем спрос на эту услугу вырос на 17%. Также аналитики отметили рост спроса на ремонт техники Apple.

Дарья Акимова