Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович перешел в «Рубин»

Бывший защитник «Краснодара» 34-летний Александр Мартынович перешел в «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Футболист подписал соглашение с «Рубином» на два сезона. Он перешел в клуб в статусе свободного агента.



Мартынович родился 26 августа 1987 года в Минске. Играл за «Динамо Минск», «Урал» (Екатеринбург), «Краснодар», сборную Белоруссии. В минувшем сезоне сыграл за «Краснодар» восемь матчей. За последний выступал с 2010 по 2022 год.

Сегодня стало известно, что защитник Георгий Зотов покидает «Рубин». Причина — истечение срока контракта с футболистом. Он перешел в клуб в августе 2020 года.

10 июня стало известно, что «Рубин» покинет другой защитник, Владислав Игнатьев. Срок его контракта истекает 30 июня.

Дарья Акимова