В Ульяновской области создадут производство нефтегазового оборудования

Фото: telegram-канал Алексея Русских

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в регионе запустят производство нефтегазового оборудования. Инвестиционное соглашение он подписал на Петербургском международном экономическом форуме с одной крупной российской компанией.

Объем инвестиций в проект составит около 500 миллионов рублей, свыше 200 новых рабочих мест создадут для жителей Ульяновской области. Реализация проекта начнется уже в этом году.

Губернатор в своем telegram-канале написал, что Ульяновская область предлагает инвесторам готовые производственные площади. Компаниям не придется вкладываться в стройку, которая усложняет проект и увеличивает сроки реализации.

Русских добавил, что начато строительство двух корпусов для размещения новых промышленных производств площадью 18,5 тыс. кв. метров на территории ОЭЗ «Ульяновск». Еще два корпуса построят в индустриальном парке «Заволжье». Всего благодаря поддержке правительства России возведут четыре корпуса общей площадью 45 тыс. кв. метров.

Фото: pixabay.com

Накануне сообщалось, что в 2022 году Ульяновская область займется организацией индустриального тура для инвестиционных команд России. Регион нацелен на привлечение российских инвесторов, налаживание межрегиональной кооперации и импортозамещения.

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Дарья Акимова