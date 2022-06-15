В 2022 году Ульяновская область организует индустриальный тур для российских инвесторов

Фото: telegram-канал Алексея Русских

В 2022 году Ульяновская область займется организацией индустриального тура для инвестиционных команд России. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Алексей Русских.

По его словам, Ульяновская область сможет презентовать свой потенциал и обменяться опытом с другими регионами. Регион нацелен на привлечение российских инвесторов, налаживание межрегиональной кооперации и импортозамещения.

Губернатор уточнил, что об организации индустриального тура он уже договорился на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, заручившись поддержкой РСПП.

Фото: telegram-канал Алексея Русских

Русских также сообщил, что власти Ульяновской области намерены обратиться в российское правительство с предложением снизить процентную ставку по кредитам под инфраструктурные проекты. Сейчас она составляет от 9%. Губернатор считает порогом, позволяющим реализовывать серьезные проекты, ставку в 4%.

Сегодня на ПМЭФ Татарстан и Архангельская область подписали дорожную карту — план мероприятий по реализации ранее подписанного соглашения до 2024 года. Губернатор области Александр Цыбульский рассказал, что после предыдущей встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым некоторые предприятия обоих регионов начали активное сотрудничество.



Дарья Акимова