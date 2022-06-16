В АвтоВАЗе заявили, что смогут выпускать Renault Sandero и Logan под брендом Lada

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что предприятие по соглашению с компанией Renault сможет выпускать автомобили Renault Sandero и Logan под брендом Lada. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, у автоконцерна есть лицензии по соглашению на их производство. Однако в настоящее время АвтоВАЗ оценивает финансовые, юридические и логистические риски, в том числе возможной недопоставки необходимых автокомпонентов для производства этих моделей машин.

Соколов отметил, что перенос производственных мощностей стоит достаточно дорого и требует серьезных временных ресурсов. Поэтому перед предприятием в целом стоит вопрос целесообразности выпуска этих автомобилей.

Фото: Renault Logan/wikipedia.org

В мае российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. Сервисным обслуживанием автомобилей Renault займется АвтоВАЗ. Выпуск всей линейки отечественных автомобилей на заводах АвтоВАЗ продолжится.

В начале июня бывший российский автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Изменения в ЕГРЮЛ внесли 3-го числа.

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Дарья Акимова