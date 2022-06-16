За 15 июня в ДТП в Татарстане пострадали трое детей

Фото: Высокогорский район/ГИБДД Татарстана

15 июня в трех районах Татарстана в ДТП пострадали трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

В 10 часов утра в Высокогорском районе 33-летний водитель Hyundai не выбрал безопасную скорость и наехал на 8-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по дороге, по предварительным данным нарушая ПДД. В результате она с различными травмами попала в больницу.

В 14:45 в Пестречинском районе 35-летний мужчина на грузовике «МАЗ», по предварительным данным, сбил 7-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде по дороге. Ребенок получил травмы.

Фото: ДТП в Пестречинском районе/ГИБДД Татарстана

В 19.00 в Зеленодольске 41-летний водитель Lada Priora по предварительным данным, двигаясь задним ходом, наехал на 8-летнего мальчика с собакой, находившегося позади машины. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Фото: ДТП в Зеленодольске/ГИБДД Татарстана

В Казани с начала 2022 года произошло 207 ДТП с участием пешеходов, в которых девять человек погибли. Еще 203 получили травмы различной степени тяжести.

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Дарья Акимова