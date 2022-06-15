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В Казани с начала года 9 человек погибли в ДТП с участием пешеходов

11:15, 15.06.2022
В Казани с начала года 9 человек погибли в ДТП с участием пешеходов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани с начала 2022 года произошло 207 ДТП с участием пешеходов, в которых девять человек погибли, еще 203 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает отдела ГИБДД Управления МВД России по городу.

Наибольшее количество наездов на пешеходов происходит вне пешеходных переходов. С начала года произошло 191 авария, в результате которых семь человек погибли и 189 человек пострадали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 13 по 22 июня в Казани проводится профилактическое мероприятие «Пешеход». В городе усилят контроль за соблюдениями правил содержания объектов пешеходной инфраструктуры.

В ГИБДД Татарстана сообщили, что с января по май 2022 года в республике зарегистрировано 348 ДТП с участием пешеходов. В них погибли 25 человек, еще 333 пострадали.

Татьяна Леухина
ПроисшествияАвтоОбщество Татарстан

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