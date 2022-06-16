Вышел эпизод мультсериала «Смешарики», посвященный Татарстану

Фото: скриншот

Популярный детский мультсериал «Смешарики» выпустил эпизод, посвященный Татарстану. Он снят в рамках серий «Азбука дружбы народов».

Цикл состоит из семи эпизодов, посвященных культуре разных народов России: хантов и манси, бурятов, башкиров, якутов, жителей Забайкалья. Отмечается, что его запустили при поддержке Президентского фонда культурных инициатив специально в Год культурного наследия народов России.

Татарскому народу посвятили второй эпизод под названием «Гостинец». В нем один из героев Бараш изучает слова на татарском языке. По сюжету, он получает письмо из Татарстана и кучтэнэч. В коробке оказались татлы, баурсак, чак-чак, бармак и другие национальные сладости.

22 и 23 июня жители Якутска смогут посмотреть фильмы, снятые в Татарстане. Показ пройдет в рамках дней Татарстана в Якутии, приуроченных к празднованию 100-летия образования Якутской АССР.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Дарья Акимова