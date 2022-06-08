В Якутии покажут татарстанские фильмы

Фото: Илья Репин (архив)

Жители Якутска смогут посмотреть фильмы, снятые в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУК РТ «Татаркино».

Показ пройдет в рамках дней Татарстана в Якутии, приуроченных к празднованию 100-летия образования Якутской АССР. В честь этого республиканские кинодеятели отправятся в Якутск в составе большой делегации во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Также участие в визите примут директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, председатель Союза кинематографистов республики Ильдар Ягафаров, режиссеры Ильшат Рахимбай и Алексей Барыкин.

22 июня в кинотеатре «Лена» состоится показ музыкальной комедии «Апипа» и драмы Ильдара Ягафарова «Исәнмесез», завоевавшей на XVII Казанском международном фестивале мусульманского кино приз президента Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» и приз зрительских симпатий. 23 июня якутские зрители смогут посмотреть художественно-документальный фильм «Осанна» Барыкина и художественный фильм «Мы — дети 41-го года» Амира Галиаскарова.

Фото: tatarkino.ru

В мае стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов увеличил размеры грантов для организаций в области культуры, искусства и кинематографа. Общая сумма господдержки увеличилась на 6,7 миллиона рублей: с 349,3 до 356 миллионов рублей. В списке тех, кто ее получит, оказалось «Татаркино».



Дарья Акимова