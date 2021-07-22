В Татарстане назвали объекты для включения в «Императорский маршрут»

В «Императорский маршрут» по Татарстану могут войти такие объекты, как собор Казанской иконы Божией Матери, Казанский кремль, Казанский федеральный университет, астрономическая обсерватория имени Энгельгардта, остров-град Свияжск и другие, рассказал руководитель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.



Республика получила право использования товарного знака «Императорский маршрут» в ноябре 2020 года благодаря подписанию соглашения Госкомитета РТ по туризму с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО).

Национальный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут» уже реализуется в 22 регионах РФ. Его цель — сохранение исторической памяти о 300-летнем правлении представителей императорского дома Романовых, сообщает «РИА Новости».

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Иванов предположил, что центральным объектом станет собор Казанской иконы Божией Матери. Он отметил, что в маршрут могут включить казанские музеи. В императорский маршрут также войдут Елабуга и Болгар.

Маргарита Головатенко