Цены на клубнику в Татарстане останутся на уровне прошлого года

Фото: Максим Кокунин

Цены на клубнику в Татарстане останутся на уровне прошлого года, однако возможно небольшое подорожание. Об этом «Реальному времени» рассказал зеленодольский бизнесмен, владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков.

По его словам, этим летом средняя цена за 1 килограмм ягод по республике составит «350 рублей в розницу».

Напомним, в настоящее время основной ассортимент клубники на казанских рынках составляют ягоды из Краснодара и Волгограда, но при этом стоимость плодов во всех трех городах разнится.

В торговом комплексе «На Пионерской» в Советском районе Казани по улице Пионерская, 9А, корп. 1, стоимость клубники составляет 300 — 350 рублей за 1 килограмм. По словам продавцов, плоды поставляют только из Краснодара.

Вместе с этим на «Колхозном рынке» в Вахитовском районе по улице Мартына Межлаука, 13, ягоды завозятся из двух российских городов. Так, стоимость плодов из Волгограда составляет от 300 до 350 рублей, а из того же Краснодара — от 400 до 450 рублей.



Стоит отметить, что стоимость клубники в Краснодаре варьируется от 150 до 250 рублей, а в Волгограде от 200 до 300 рублей.



Фото: Максим Кокунин

Ситдиков также заявил, что в этом году урожай клубники в Татарстане будет близок к рекордным показателям, несмотря на плохие климатические условия этой весны.

— В этом году была очень благотворная и хорошая зима, и все наши посадки перезимовали отлично. Поэтому проблем нет. Но единственное, что беспокоит — это затянувшаяся весна, из-за которой идет отставание по срокам почти на целых две недели. Но мы все равно ожидаем очень хороший урожай в районе 25 тонн с гектара, — сказал он.

Максим Кокунин