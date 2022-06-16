Минобороны: авиация уничтожила три пункта управления и один пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ

Фото: кадр видео Минобороны России

Российская авиация уничтожила три пункта управления и один пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Средства ПВО России сбили в районе харьковской области самолет Су-25 воздушных сил Украины, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 200 националистов и машину реактивной системы залпового огня «Град».

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Высокоточные ракеты поразили два пункта управления ВСУ и станцию РЭБ в Харьковской области. Российские средства ПВО перехватили ракету «Точка-У» в районе ЛНР, а также 21 реактивный снаряд «Урагана» в Херсонской, Харьковской области, ДНР и ЛНР;



Кроме того, за сутки авиация уничтожила один украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» и более 280 националистов, пишет ТАСС.

Вчера Минобороны России сообщило об уничтожении во Львовской области склада боеприпасов с переданными Украине странами НАТО вооружениям, в том числе к гаубицам М777.



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Реального времени».



Татьяна Леухина