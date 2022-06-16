Студентка Казанского медколледжа победила в республиканской премии «Достижение года»

Фото: «Лига студентов Татарстана»

Победительницей в номинации «Гран-при» VI Республиканской премии «Достижение года» стала студентка Казанского медицинского колледжа Алия Ибрагимова. Финал конкурса и награждение прошли вчера, 15 июня, в ДК им. Ленина, рассказали в «Лиге студентов Татарстана».

— Это очень большая ответственность — стоять здесь, — и очень большая честь. Хочу поблагодарить «Лигу студентов» за такую возможность развиваться, проявлять свои способности и покорять новые высоты. Сейчас на мне важная миссия — вдохновлять других студентов участвовать в этой номинации, как когда-то меня вдохновила Нелля Пулатова (исполнительный директор премии, — прим. ред.), — поделилась своими впечатлениями обладательница главной награды.

Фото: «Лига студентов Татарстана»

На церемония награждения были объявлены победители в 17 номинациях: «Староста года», «Интеллект года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Медийщик года», «Доброволец года», «Общественник года», «Профессионал года», «Гран-при», «Орган студенческого самоуправления года», «Студенческая научная организация года», «Студенческий творческий коллектив года», «Студенческое медиа года», «Студенческий проект года», «Студенческий отряд «Форпост», «Студенческий совет общежития года», «Добровольческое объединение года».

В заочном этапе премии было подано 306 заявок, из которых 118 от обучающихся из Казани, еще 188 — из более чем 70 учебных заведений городов и районов Татарстана.

Фото: «Лига студентов Татарстана»

Лучшим органом студенческого самоуправления стал совет обучающихся «МЦК-КТИТС», а в номинации «Студенческое медиа года» победил информационный центр «RапсудиЯ» из Казанского филиала РГУП. Лучшим волонтером среди студентов профессиональных образовательных организаций стала представительница Международного колледжа сервиса Алия Халитова. Старостой года стала студентка Нижнекамского педколледжа Полина Михеичева.

— Не согласна с тем, что особенные люди — это те, кто победил. Я думаю, что все кто сегодня тут собрались — это абсолютно счастливые и уже успешные студенты, ведь это те люди, которые создают настоящее и строят будущее нашей республики. Общественник года — человек, обладающий человеческой компетенцией, которая выражается в том, что до всех всегда есть дело, всех хочется организовать. Это важное умение на всю жизнь, — рассказала председатель общественной палаты Татарстана Зиля Валеева.

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Артем Гафаров